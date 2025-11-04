У Боднарові призначили в.о. старости замість мобілізованого

Калуська міська рада ухвалила рішення уповноважити старосту Вістівського старостинського округу Василя Хомича представляти інтереси жителів Боднарівського старостинського округу.

Дане рішення депутати прийняли на сесії міської ради, пише Галка.

Василь Хомич зможе надавати довідки та характеристики мешканцям, проводити обстеження, вести військовий облік і здійснювати нотаріальні дії, передбачені законом, на території села Боднарів.

На засіданні ради міський голова Андрій Найда зазначив, що Хомич погодився виконувати обов’язки на час мобілізації старости Боднарова Олега Дрогомирецького. Сам Дрогомирецький телефоном підтвердив згоду, аби його колега тимчасово допомагав громаді.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Під час розгляду питання депутатка Калуської міської ради Ольга Сікора заявила, що громада Боднарова не підтримує рішення про призначення Василя Хомича.

За її словами, мешканці села висловлюють невдоволення та надсилають численні звернення, вимагаючи, щоб посаду старости обіймала людина з їхньої громади.

Сікора наголосила, що боднарівці хочуть брати участь у вирішенні цього питання та пропонують зібрати збори для обговорення кандидатури.