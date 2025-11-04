Знайомтесь, партія «ЗСУ»!

По суті, у цього проєкту поки немає нічого, окрім креативної назви. Проте якої! Пише Главком.

Четвертий рік повномасштабної різні соціологічні дослідження демонструють надвисоку планку довіри українців до своїх Збройних сил – понад 90%. Як наслідок, за останніми даними опитувань, прохідний бар’єр вже долають умовні та гіпотетичні партії генералів Валерія Залужного, Кирила Буданова, Андрія Білецького і полковника Дениса Прокопенка. Натомість із вищою політичної ліги ризикують вилетіти практично всі реальні парламентські партії, включно із мегапопулярною станом на 2019 рік «Слугою народу»…

Такий крутий прогноз спонукає ключових політичних гравців до дій. Хоча війні не видно ні кінця ні краю, провідні сили продовжують готуватися до виборів, якщо ті стартують в якийсь момент.

Провладна команда не пасе задніх. У ЗМІ час від часу спливають деталі її передвиборчих рухів. Участь напівмертвої «Слуги народу» в її нинішньому вигляді у наступній кампанії практично виключена. Ще два роки тому почали з’являтися сигнали, що на партію Володимира Зеленського очікує ребрендинг. Зокрема, на «запасному шляху» стояла в очікуванні партія «Дія», назва якої асоціювалася з популярним державним мобільним додатком. Займатися реанімацією пропрезидентської сили під новим брендом мав головний «діджиталізатор» влади та один з найбільш довірених членів команди президента – нинішній перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У 2023 році з Офісу президента до місцевих адміністрацій розсилалися листи з дорученнями з’ясувати суспільно-політичну ситуацію в регіонах та навіть партійні уподобання міських чи селищних голів. Хоча, звісно, на Банковій будь-які підозри щодо такої підготовки категорично відкидали.

Наразі особливої активності навколо трансформації «Слуги народу» у нову пропрезидентську силу вже не помітно. Однак відбуваються інші процеси з прицілом на майбутні вибори, за якими стирчать вуха людей, які мали і мають стосунки до Офісу президента. У планах цих людей – застовбити електоральні ніші, які не перетинаються напряму з партією Зеленського і навіть потенційно є в чомусь опозиційними до влади.

Один з таких проєктів готується на базі нещодавно створеної Асоціації прифронтових міст та громад, фронтменами якої стали мер Харкова Ігор Терехов та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За попереднім задумом, асоціація згодом може трансформуватися в політичну партію для Сходу та Півдня та не дасть закріпитися на цьому полі опальному члену ЗеКоманди Дмитру Разумкову та решткам ОПЗЖ. За інформацією «Главкома», «менеджерить» створення цього проєкту голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Ще один гравець з владної команди, активність якого можна пов’язати з майбутніми виборами, – віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Власне, вищезгадана «передвиборча» розсилка листів до місцевих адміністрацій відбувалася саме у часи, коли Кулеба курував регіональну політику в Офісі президента.

Наразі Кулеба очолює Міністерство розвитку громад і територій, яке за своїм функціоналом займається проблемами прифронтових регіонів та співпрацює з парламентським міжфракційним об’єднанням «Прифронтові території». Як стверджують джерела «Главкома», Кулеба намагається вибудувати свою «прифронтову» вертикаль, зокрема, аби закріпити свої позиції в уряді, що різко похитнулися зі зміною прем’єра. Джерела у команді Кулеби переконують, що Асоціація прифронтових міст та громад є проєктом віцепрем’єра, створеним на противагу Асоціації міст України, яку очолює опозиційний до Банкової мер Києва Віталій Кличко. Принаймні Кулеба вмикався по відеозв’язку на перший форум новоствореної організації в Харкові, а в першому ряді сидів його заступник з міністерства Олексій Рябикін.

На першому форумі Асоціації прифронтових міст та громад був присутній заступник Олексія Кулеби Олексій Рябикін (другий ліворуч)

У Кулеби, схоже, також є певні успіхи у створенні партії, яка поки перебуває у «сплячому режимі», але може бути розконсервована, якщо у повітрі, нарешті, запахне виборами. По суті, у цього проєкту поки немає нічого, окрім креативної назви. Проте якої!

Масштабний політичний ребрендинг, який поки що не помітили ЗМІ, влаштував киянин Глєб Малютін. Він разом зі своїми однодумцями придумали назву одній старій партії і застовбили за собою надпопулярну абревіатуру ЗСУ. Таким чином у військових, які надумають балотуватися, фактично вже з’явився політичний клон, який, імовірно, повоює за місце під сонцем у Верховній Раді майбутнього скликання. І зв’язок цієї «творчої задумки» з Олексієм Кулебою – надто очевидний.

Чорнобильці стали «сильними українцями»

Отже, майже рівно рік тому, на початку листопада 2024 року у Єдиному державному реєстрі відбулася реєстраційна дія, яка не привернула увагу медіа. Відома з 2000-х соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» змінила назву на «Завжди сильні українці» (скорочено – «ЗСУ»). Багаторічного керівника «чорнобильців» Григорія Демченка в перейменованому проєкті замінив громадянин Глєб Малютін (пишеться саме через «є» за паспортом). Малютін був «правою рукою» Демченка (займав посаду першого заступника) у партії чорнобильців.

Соціально-екологічну партію «Союз. Чорнобиль. Україна» перейменовано у партію «Завжди сильні українці»

Новий партійний бос не обмежився лише зміною назви політичної сили: через державний реєстр торговельних марок він закріпив за собою назву «Завжди сильні українці». При цьому заявник Малютін прицільно зробив акцент на абревіатурі, яку створюють перші літери слів, з яких складається нова назва. При реєстрації торгового знаку заявник виділив жирним перші літери слів торгової марки, щоб сумнівів не залишалося: в Україні тепер є «ЗСУ».

Датою реєстрації знаку зазначено 1 жовтня 2025 року. Прикметно, що заявку було подано ще у лютому 2024 року.

За даними реєстру Politdata, єдиним джерелом доходу партії «ЗСУ» є внески самого Глєба Малютіна. Протягом IV кварталу 2024 року-III кварталу 2025 року він перерахував на рахунок своєї партії 90 тис. грн.

Торік Національне агентство з питань запобігання корупції оформило адмінпротоколи щодо Малютіна за порушення надання звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Соціально-екологічної партії «Союз. Чорнобиль. Україна» за 2020-2023 роки. Як виявилося, поза декларуванням лишилися 114 місцевих осередків «чорнобильців». Офіційне пояснення керівництва партії перед НАЗК звучало так: немає можливості сконтактувати з усіма осередками через воєнний стан і закриті державні реєстри.

«Главком» спробував узяти коментар у екскерівника партії Григорія Демченка. На запит відповіла його довірена особа у месенджері: «Діяльність партії (чорнобильців – «Главком») призупинено через ситуацію в країні». Сам Демченко нині перебуває за межами України.

Григорій Демченко за межами України, запевняє, що діяльність партії чорнобильців призупинено

Коли ж редакція перепитала у представниці Демченка, чи відомо йому про реєстраційні зміни, у тому числі перейменування партії, жінка зауважила: «Він нічого не знає. Я запитала, що будете робити. Поки нічого не відповідав. У нього зараз проблеми зі здоров’ям, лікується».

Хто такий громадянин Малютін?

Персона Глєба Малютіна – доволі багатогранна. Але найсвіжіші деталі його картатої трудової біографії пояснюють, в якій команді він перебуває і для кого, ймовірно, будує партію зі звучною назвою «ЗСУ».

На початку 90-х років минулого століття Малютін запустив три радіостанції: «Гала-радіо», «Наше радіо» і «Радіо лідер». З 1998 року – так чи інакше пов’язаний із політикою та роботою на керівних посадах. Був помічником народних депутатів на громадських засадах Віталія Коржа (Батьківщина) та Валерія Омельченка (Партія регіонів). З 2019 року і до сьогодні числиться помічником нардепа від «Слуги народу» Андрія Задорожного.

За часів каденції столичних градоначальників Леоніда Черновецького і Віталія Кличка пан Малютін очолював комунальне підприємство «Київблагоустрій», головне управління зв’язку, інформатизації і захисту інформації та був заступником директора департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА. А ще працював представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в північних областях (коли це відомство очолювала соратниця Арсенія Яценюка Людмила Денисова).

З вересня 2020 року від громадської організації «Незалежна правозахисна група» Малютін увійшов до громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації, яке очолює віце-прем’єр Федоров,.

Вже в розпал вторгнення Глєб Малютін став частиною команди тодішнього голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, отримавши посаду радника. Зокрема, відповідав за відновлення інформаційно-комунікаційної системи зв’язку деокупованої Київщини.

На початку великої війни Глєб Малютін працював радником тодішнього голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби

Ще пару цікавих фактів. У застосунку GetContact (генерує контакти з телефонних книжок абонентів) телефон Глєба Малютіна серед іншого підписано як «помощник Кулебы», «радник голови Київської ОДА». Є й екзотичніші теги на кшталт «Глеб Малютин Офис Президента» і «Глеб Дунайське Пароплавство Тимура Ткаченко». Вочевидь, в останньому запису йдеться про нинішнього керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кар’єра якого теж дуже тісно пов’язана з Кулебою та Офісом президента. Власне, сьогоднішнім своїм статусом в столиці Ткаченко зобов’язаний саме віцепрем’єру.

У застосунку GetContact (генерує контакти з телефонних книжок абонентів) телефон Глєба Малютіна серед іншого підписано як «помощник Кулебы», «радник голови Київської ОДА»

«Главком» звернувся за коментарем до самого Глєба Малютіна. Він підтвердив, що не є лицем політичної структури, яка отримала гучну назву «ЗСУ»: «Я – просто офіс-менеджер». За версією Малютіна, він іще з десять років тому, на партійному з’їзді «чорнобильців» пропонував змінити назву. Мовляв, сама словесна конструкція «Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна» важко сприймалася виборцями. Проти тоді виступив ексголова Григорій Демченко.

Далі, за словами Малютіна, у 2020 році Демченко (за станом здоров’я) передав йому управління партією чорнобильців. Протягом останніх чотирьох років, каже співбесідник «Главкома», він намагався зібрати однопартійців для проведення з’їзду. І лише восени 2024 року такі «з’їзди відбулися на рівні місцевих осередків».

«Перереєстрація партії пройшла у законний спосіб. Що стосується нової назви, то ідея виходила від тих чорнобильців, котрі з 2022 року стали на захист України. Таким чином вони хотіли віддячити своїм побратимам», – пояснив голова партії «Завжди сильні українці». Для розуміння, реальним ліквідаторам аварії на ЧАЕС станом на 2025 рік має бути не менше 60 років.

Водночас Глєб Малютін зауважив, що повна назва партії «Завжди сильні українці» також «не до кінця відповідає рекламно-маркетинговим стандартам». І з часом начебто теж може зазнати змін.

На пряме запитання, яким чином до розбудови партії «Завжди сильні українці» дотичний віцепрем’єр Олексій Кулеба, який займався регіональною політикою в Офісі президента, а тепер в уряді, пан Малютін очікувано все заперечив. Попередньо уточнивши в автора матеріалу, чиє замовлення він виконує. «Він (Кулеба – «Главком») навіть не знає про цю партію і мою політичну активність», – завбачливо «попередив», – Це буде для нього сюрпризом, якщо ви це якимось чином зв’яжете».

Малютін підтримує діяльність Кулеби публічно

Малютін не став заперечувати, що знайомий з Кулебою з часів, коли той трудився у Київській міськраді. Потім вони разом працювали у Київській обласній військовій адміністрації (до січня 2023 року). Але тут же додав: «Ми сім’ями ніколи не дружили, з одного казанка не пили».

Пресслужба віцепрем’єра Кулеби в унісон з Малютіним також відповіла суцільними запереченнями: наразі Глєб Малютін «не працює в Мінрозвитку, і радником віцепремʼєра теж не є».

«Партія лідерів, а не підставка…»?

Окрім зміни керівництва, політсила «Завжди сильні українці» запустила власний сайт. Знову ж таки з промовистим гіперпосиланням zsu.in.ua. На головній сторінці кілька слоганів для привернення уваги: «Ми створюємо партію лідерів, а не підставку для вождя», «Сильну Україні вибудують лише сильні українці» (це гасло доповнено світлиною чоловіка та жінки у військовій формі).

Кілька цікавих програмних тез «сильних українців». По-перше, пропонується ліквідувати систему «закордонних» паспортів. По-друге, суттєво урізати повноваження уряду («уряд має забезпечувати для громадян країни лише ті важливі функції, які не можуть бути виконані з боку персоналій, приватних установ, або місцевих громад»). По-третє, Верховну Раду пропонується поділити на Палату Громад (обираються на три роки) та Сенат (каденція – шість років). По-четверте, зазначається про підтримку тих росіян, «які борються з діючим режимом РФ і їх прагненням до його повалення»…

На фоні карколомного ребрендингу партії чорнобильців глобальних змін зазнала й громадська організація «Незалежна правозахисна група», співзасновником якої є також Глєб Малютін. Організацію було зареєстровано у 2018 році, а червні 2023-го перетворено у Центр реабілітації учасників бойових дій та ветеранів. Як зізнався Малютін, попри те, що організація назвала себе відповідно до вимог часу, вона… не веде активної діяльності.

Віталій Тараненко, Павло Вуєць, «Главком»