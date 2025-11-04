На Львівщині загинув 17-річний прикарпатський мотоцикліст

2 листопада у селі Журавно Стрийського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На місці загинув 17-річний прикарпатець.

Про це пише Правда з посиланням на поліцію Львівської області.

Мотоцикл Honda під керуванням 17-річного мешканця Івано-Франківської області зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat, яким керував 48-річний житель Івано-Франківська.

Внаслідок зіткнення неповнолітній водій мотоцикла загинув на місці події. Його пасажир, 16-річний мешканець Стрийського району, отримав травми та був госпіталізований.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Поліціянти встановлюють усі обставини.