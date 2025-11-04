ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті завершили досудове розслідування стосовно чоловіка, який намагався передати наркотики до місця позбавлення волі

Автор: Уляна Роднюк
Суддя тримає дерев’яний молоток у залі суду
44-річний житель Долини незаконно пересилав заборонені речовини до установи виконання покарань. Чоловік, який сам є споживачем наркотиків, офіційно перебуває на замісній підтримувальній терапії.

Поліцейські задокументували, що влітку цього року чоловік помістив таблетки з вмістом наркотичних речовин у сигарети. «Посилку» він надіслав своєму приятелю, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Під час огляду відправлення працівники установи спільно з правоохоронцями виявили п’ять таблеток. Згідно з висновком експертизи, вони містили наркотичний засіб, обіг якого обмежений, пише Поліція Івано-Франківської області.

Фігурант неодноразово судимий за майнові злочини. Слідчі Долинського відділення поліції інкримінують йому вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та пересилання наркотичних засобів з метою збуту, вчинене повторно.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт за процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури скеровано до суду для розгляду по суті.

