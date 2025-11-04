Якою буде зима та погода на Новий рік: метеорологиня здивувала прогнозом

Зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною. За словами заслуженої метеорологині України, докторки фізико-математичних наук Вазіри Мартазінової, причиною цього є висока активність арктичного центру, який цього року займає значно більшу територію.

Про це вона розповіла інтерв’ю Главред.

Прогноз на грудень та Новий рік 2026

«До нас іде активний циклон. Чому активний циклон? Тому що цього року арктичний центр сам по собі дуже активний. І він займає куди більшу територію. Тому цього року клімат прохолодний на нашій території, хоча у вересні 2025 року глобальне потепління було найвище. На території України це була межа в 1 градус вище норми», — зазначила метеорологиня.

У грудні очікується багато інтенсивних опадів, особливо з 11 по 13 грудня. Це буде переважно мокрий сніг. За прогнозом експертки, до кінця другої декади місяця варто очікувати похолодання: вночі -6…-7°C, вдень — +3…+5°C. Напередодні Нового року температура знизиться, можливий мокрий сніг.

