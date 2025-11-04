Псевдобанкір виманив у франківця 78 тисяч гривень

42-річний франківець став жертвою телефонного шахрайства. Після дзвінка від чоловіка, який представився працівником банку, він переказав аферистам 78 тисяч гривень.

За словами заявника, йому зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. Під час розмови псевдобанкір повідомив про нібито підозрілу спробу зняття коштів з рахунку франківця, інформує поліція Прикарпаття.

Щоб “забезпечити збереження заощаджень”, шахрай запропонував чоловікові самостійно перерахувати гроші на номер “нової банківської картки”, нібито відкритої на його ім’я.

Довірившись співрозмовнику, потерпілий виконав усі вказівки афериста та двома транзакціями перерахував на надані реквізити 78 тисяч гривень.

Лише згодом чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайства, й звернувся по допомогу до поліції.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.