Базова соціальна допомога: хто зможе її отримати за новими умовами

В Україні розпочався новий етап проєкту з надання базової соціальної допомоги. З понеділка, 3 листопада, розширюється перелік категорій отримувачів. Пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Які нові правила щодо базової соціальної допомоги?
Зокрема вже зараз сім’ї можуть звертатися з відповідними заявами до Пенсійного фонду,
Експериментальний проєкт стартував 1 липня 2025 року – перший етап охопив отримувачів окремих видів соціальної допомоги, – нагадали у відомстві.
Однак відтепер відбувся новий етап бета-тестування. Наразі проєкт розширюється на усі родини, які відповідають критеріям.
Важливо! І це навіть якщо раніше вони не отримували соціальні допомоги.
Хто не зможе отримувати базову соціальну допомогу?
Базова соціальна допомога не призначається таким особам:
- у сім’ї є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці (винятки – догляд за людиною з інвалідністю, сплата ЄСВ, втрата працездатності тощо);
- хтось із членів сім’ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 гривень (наприклад, купівля житла, авто, валюти, цінних паперів);
- на банківських рахунках сім’ї більше ніж 100 000 гривень або облігації на таку ж суму;
- у власності сім’ї є друга квартира або будинок (винятки – житло на тимчасово окупованих територіях, зонах бойових дій або зруйноване через війну; спадщина, гуртожитки, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – за умови, що воно не здається в оренду);
- у сім’ї є більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років (винятки – авто, отримані через ОСЗН, для людей з інвалідністю або ті, що знищені чи перебувають у розшуку).
Нагадаємо! Розмір допомоги є індивідуальним: він пов’язаний з базовою величиною, яка наразі становить 4 500 гривень, і розраховується як різниця між загальною сумою цієї величини для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.
Зокрема оформити допомогу можна у Дії. Функція стала доступна ще у вересні. Про це розказали у відомстві.
Водночас для отримувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, цей сервіс тимчасово недоступний,
– попередили у повідомленні.
Зверніть увагу! Ці родини можуть звернутися з письмовою заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.
Яка нова допомога з’явилася в Україні?
- В Україні готують нові соціальні виплати у межах програм “Тепла зима” та “Різдвяна тисяча”. Так усім громадянам, що звернуться по допомогу у грудні, пропонують виплату у 1 000 гривень.
- Крім того, найближчим часом заплановане рішення про разову виплату у розмірі 6 500 гривень. Гроші можна буде витратити на їжу, ліки тощо.