На війні загинув боєць з Калуша Анатолій Темник

28 серпня 2025 року на фронті загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Анатолій Темник.

Про це 4 листопада повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда.

Анатолій Темник народився у 1973 році, жив у селі Боднарів.

Він мобілізувався у військо у вересні 2024 року. Служив стрільцем мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону однієї з військових частин.

28 серпня 2025 року Анатолій Темник загинув на Запоріжжі під час бойового завдання.