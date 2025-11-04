ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув боєць з Калуша Анатолій Темник

Автор: Олег Мамчур
Вшанування пам’яті українського героя.
28 серпня 2025 року на фронті загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Анатолій Темник.

Про це 4 листопада повідомив на Facebook-сторінці голова Калуської громади Андрій Найда.

Анатолій Темник народився у 1973 році, жив у селі Боднарів.

Він мобілізувався у військо у вересні 2024 року. Служив стрільцем мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону однієї з військових частин.

28 серпня 2025 року Анатолій Темник загинув на Запоріжжі під час бойового завдання.

“Висловлюємо співчуття рідним полеглого воїна. Доземний уклін, шана та вдячність хороброму захиснику за жертовний подвиг в імʼя незалежної України”, — пише Найда.

