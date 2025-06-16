На війні загинув воїн Альберт Тевяков з Прикарпаття

Вигодська громада у скорботі. На війні загинув воїн Альберт Тевяков із села Новоселиця.

Про це інформує Правда з посиланням на Вигодську селищну раду.

Альберт Тевяков народився 27 квітня 1969 року в смт. Близнюки Харківського району Харківської області. Дитинство провів у Маріуполі, а останні роки разом із сім’єю проживав у селі Новоселиця.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році захисник пережив блокаду Маріуполя. Після евакуації допомагав Збройним силам України, а згодом, 6 квітня 2022 року, добровольцем пішов на фронт.