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На війні загинув воїн Альберт Тевяков з Прикарпаття
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув воїн Альберт Тевяков з Прикарпаття

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 15:10
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Вигодська громада у скорботі. На війні загинув воїн Альберт Тевяков із села Новоселиця. 

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Про це інформує Правда з посиланням на Вигодську селищну раду.

Альберт Тевяков народився 27 квітня 1969 року в смт. Близнюки Харківського району Харківської області. Дитинство провів у Маріуполі, а останні роки разом із сім’єю проживав у селі Новоселиця.

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році захисник пережив блокаду Маріуполя. Після евакуації допомагав Збройним силам України, а згодом, 6 квітня 2022 року, добровольцем пішов на фронт.