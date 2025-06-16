Оформлення карти побиту Польщі для Українців

У зв’язку з великою кількістю українців, які виїхали до Польщі через війну, питання оформлення карти побиту стало особливо актуальним. Багато хто цікавиться, що таке карта побиту та як її отримати на законних підставах.

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У цій статті розглянемо, як зробити карту побиту, які її типи існують та що потрібно врахувати перед поданням документів.

Що таке карта побиту та кому вона потрібна

Карта побиту – це офіційний документ, що дозволяє іноземцю легально проживати та працювати в Польщі протягом визначеного терміну. Найпоширенішим типом для громадян України є карта побиту для українців на підставі працевлаштування, навчання, шлюбу або з гуманітарних причин.

У рамках поточної ситуації збройного конфлікту карта побиту для українців під час війни є можливістю стабілізувати своє перебування в Польщі. Залежно від обставин, можна подати документи на тимчасове або постійне проживання.

Основні підстави для оформлення карти побиту

Залежно від особистих обставин, українець може подати заяву на тимчасову або сталу карту побиту:

Карти побиту через шлюб з поляком – якщо укладено шлюб із громадянином Польщі.

Карти побиту для біженців – на підставі гуманітарного захисту або статусу тимчасового захисту.

Карти побиту для дитини – якщо батьки вже мають відповідний дозвіл.

Карти побиту возз’єднання сім’ї – у разі переїзду до близьких родичів, які легально проживають у Польщі.

Також поширеним варіантом є карта сталого побиту, яка надає право постійного проживання. Зазвичай вона оформлюється після кількох років легального перебування або за особливими обставинами.

Перелік документів на карту побиту

Щоб успішно подати заявку, необхідно зібрати список документів на карту побиту. Зазвичай це:

Заповнена анкета-заява

Дійсний закордонний паспорт

Фотографії встановленого зразка

Документи, що підтверджують підставу перебування (договір праці, свідоцтво про шлюб тощо)

Підтвердження наявності житла та фінансових засобів

Медичне страхування

Кожен воєвода може мати свої специфічні вимоги, тому важливо перевіряти актуальну інформацію перед поданням.

Питання перетину кордону під час оформлення карти

Поширене запитання: чи можна перетинати кордон якщо подав на карту побиту? У більшості випадків, поки триває розгляд справи, залишати територію Польщі без спеціального дозволу не рекомендується. Інакше заяву можуть анулювати. Тому варто звернутись за порадою до фахівців або подбати про отримання штампу в паспорті, який підтверджує перебування на законних підставах під час очікування рішення.

Чому варто звернутися до компанії TK Smart Legal

Оформлення документів самостійно – складний і ризикований процес. Юридична компанія TK Smart Legal спеціалізується на легалізації іноземців у Польщі та надає повний супровід: від підготовки анкети до подачі документів у воєводське управління.

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Допомога з підготовкою повного пакета документів

Супровід на кожному етапі процесу

Професійні консультації щодо перетину кордону та інших питань

Оформити карту побиту для українців у Польщі – цілком реальне завдання, якщо підготуватися заздалегідь та отримати фахову підтримку. Незалежно від того, чи ви плануєте зробити карту побиту через шлюб, роботу, навчання чи з гуманітарних причин, варто уважно підходити до кожного кроку та не ризикувати власним правовим статусом. Компанія TK Smart Legal готова допомогти у будь-якому питанні легалізації та забезпечити надійне вирішення всіх формальностей.

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