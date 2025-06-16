ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Князі, ремесла і благодійність: у Крилосі відбувся фестиваль “Ремісничий двір давнього Галича”. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Князі, ремесла і благодійність: у Крилосі відбувся фестиваль “Ремісничий двір давнього Галича”. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 15:41
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

15 червня 2025 року в селі Крилос відбувся третій фестиваль «Ремісничий двір давнього Галича» — унікальна подія, що переносить відвідувачів у середньовіччя.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

На території, де колись жили і правили князі, ожили ремесла, якими славився Галич у княжу добу.

На гостей чекали:

  • лицарські бої на ристалищі,
  • робота ковальської, гончарної, чинбарської та каменярської майстерень,
  • майстер-класи з середньовічного письма, обробки металу, випалювання кахлю, виварювання солі, мелення пшениці в жорнах,
  • виготовлення гаманців і човна-довбанки,
  • стрільба з лука та середньовічні танці.


А ще — страви за старовинними рецептами та атмосфера справжнього середньовічного ринку.
Фестиваль мав і благодійну мету — під час заходу збирали кошти на дрони для 52 окремого стрілецького батальйону 63 ОМБр ЗСУ.

У прикарпатському лісі виявили три десятка вибухонебезпечних предметів


Як зазначив генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник:
“Сьогодні важко доторкнутися до справжньої історії Галича — більшість пам’яток зруйновано, але через нематеріальну спадщину, через живу традицію ми повертаємо людей до витоків. Ми показуємо, чим жили наші предки”.Своє мистецтво представляли ремісники з Івано-Франківщини, Львова та навіть Німеччини.

Серед унікальних ремесел — виварювання солі, яку колись називали «білим золотом», і випалювання плиток за зразками із 800-річного Успенського собору.

Фестиваль організував Національний заповідник «Давній Галич».