Князі, ремесла і благодійність: у Крилосі відбувся фестиваль “Ремісничий двір давнього Галича”. ФОТО

15 червня 2025 року в селі Крилос відбувся третій фестиваль «Ремісничий двір давнього Галича» — унікальна подія, що переносить відвідувачів у середньовіччя.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
На території, де колись жили і правили князі, ожили ремесла, якими славився Галич у княжу добу.
На гостей чекали:
- лицарські бої на ристалищі,
- робота ковальської, гончарної, чинбарської та каменярської майстерень,
- майстер-класи з середньовічного письма, обробки металу, випалювання кахлю, виварювання солі, мелення пшениці в жорнах,
- виготовлення гаманців і човна-довбанки,
- стрільба з лука та середньовічні танці.
А ще — страви за старовинними рецептами та атмосфера справжнього середньовічного ринку.
Фестиваль мав і благодійну мету — під час заходу збирали кошти на дрони для 52 окремого стрілецького батальйону 63 ОМБр ЗСУ.
Як зазначив генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник:
“Сьогодні важко доторкнутися до справжньої історії Галича — більшість пам’яток зруйновано, але через нематеріальну спадщину, через живу традицію ми повертаємо людей до витоків. Ми показуємо, чим жили наші предки”.Своє мистецтво представляли ремісники з Івано-Франківщини, Львова та навіть Німеччини.
Серед унікальних ремесел — виварювання солі, яку колись називали «білим золотом», і випалювання плиток за зразками із 800-річного Успенського собору.
Фестиваль організував Національний заповідник «Давній Галич».