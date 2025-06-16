Князі, ремесла і благодійність: у Крилосі відбувся фестиваль “Ремісничий двір давнього Галича”. ФОТО

15 червня 2025 року в селі Крилос відбувся третій фестиваль «Ремісничий двір давнього Галича» — унікальна подія, що переносить відвідувачів у середньовіччя.

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На території, де колись жили і правили князі, ожили ремесла, якими славився Галич у княжу добу.

На гостей чекали:

лицарські бої на ристалищі,

робота ковальської, гончарної, чинбарської та каменярської майстерень,

майстер-класи з середньовічного письма, обробки металу, випалювання кахлю, виварювання солі, мелення пшениці в жорнах,

виготовлення гаманців і човна-довбанки,

стрільба з лука та середньовічні танці.



А ще — страви за старовинними рецептами та атмосфера справжнього середньовічного ринку.

Фестиваль мав і благодійну мету — під час заходу збирали кошти на дрони для 52 окремого стрілецького батальйону 63 ОМБр ЗСУ.



Як зазначив генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник:

“Сьогодні важко доторкнутися до справжньої історії Галича — більшість пам’яток зруйновано, але через нематеріальну спадщину, через живу традицію ми повертаємо людей до витоків. Ми показуємо, чим жили наші предки”.Своє мистецтво представляли ремісники з Івано-Франківщини, Львова та навіть Німеччини.

Серед унікальних ремесел — виварювання солі, яку колись називали «білим золотом», і випалювання плиток за зразками із 800-річного Успенського собору.

Фестиваль організував Національний заповідник «Давній Галич».