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Діти захисників з Івано-Франківська поїхали на відпочинок у Хорватію. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Діти захисників з Івано-Франківська поїхали на відпочинок у Хорватію. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 16:12
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Ще 20 дітей з родин захисників з Франківської громади вирушили на літній відпочинок за кордон. Відпочиватимуть діти в місті Шибеник, Хорватія.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.

Дякую місту-партнеру Франківська за те, що приймають наших дітей. Розуміємо, що зараз дуже важливо, аби діти могли гарно відпочити. Сподіваюсь, вони привезуть гарні враження від такої відпустки!, – зазначив мер.