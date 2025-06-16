На війні поліг воїн з Івано-Франківщини Альєнс Оскар

У бою за Україну загинув захисник Альєнс Оскар 03.11.1980 року народження, житель села Вижній Березів Яблунівської громади на Івано-Франківщині
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Повідомляє Яблунівська ОТГ, передає Правда. іф.
Старший механік-водій 3 механізованого взводу 6 механізованої роти загинув під час виконання бойового завдання 13 червня 2025 року в н.п Монастирське Херсонської області.
“Він пішов у вічність, залишивши по собі глибокий слід у серцях тих, хто знав, любив і поважав.
Щирі співчуття родині, друзям та побратимам. У цей важкий час ми єднаємось у скорботі та вдячності”, – йдеться у дописі.
Про час зустрічі Героя повідомлять додатково.