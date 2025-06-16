FIINKA презентувала зворушливу сімейну пісню “Лелека”. ВІДЕО

Українська співачка FIINKA (Ірина Вихованець) представила новий трек “Лелека”. Пісня записана разом з її сином і приурочена до Дня батька.

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Це була особиста сімейна пісенька, яку FIINKA співала своєму чоловікові Юрію, коли той збирався на гастролі. Згодом зʼявився син – і вони співали її удвох, повідомляє прес-служба співачки.

Цього року, на день народження Юрка, FIINKA вирішила зробити йому подарунок – записала “Лелеку” разом із сином. Без продюсерів, без планів на хіт-паради. Але трек здобув популярність у соцмережах.

“Я не думала, що вона стане аж такою популярною. Для мене це ну дуже приємний сюрприз, – зізнається FIINKA. – Але ця реакція мене розчулила. Виявляється, ми всі хочемо простого. Хочемо щирості. Готові співати рідним милі пісеньки без сорому, щоб показати наскільки ми їх цінуємо та любимо”, – прокоментувала артистка.

Тому FIINKA, надихнувшись реакцією людей, все ж вирішила зробити реліз пісні, яка так полюбилась українцям і зробити це символічно – на День батька. Як подарунок від однієї родини всім українським родинам.

Для тих, хто повертається додому. І для тих, хто чекає. Для найкращих татусів, яких дуже люблять.

Дивіться лірик-відео FIINKA – Лелека: