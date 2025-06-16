На Івано-Франківщині поліцейські виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку

В ході проведення масштабної загальнодержавної спецоперації, спрямованої на припинення незаконного обігу зброї та боєприпасів на території області, оперативники управління Карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками відділів та відділень поліції провели понад 50 обшуків у різних районах Прикарпаття.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області

У результаті оперативних заходів правоохоронці виявили ряд небезпечних предметів. Серед вилученого: автоматична зброя, пістолети, мисливська рушниця, бойові гранати, набоїв різного калібру, а також вибухова речовина – тротил.

“Зокрема, під час одного з обшуків, за місцем роботи 30-річного мешканця Рогатинської громади, оперативники виявили короткоствольну вогнепальну зброю. А на території домоволодіння мешканки Верховини поліцейські виявили ряд заборонених предметів. Жінка на городі зробила схованку, де закопала зброю та боєприпаси. Серед вилученого: автомат АК- 74 та два магазини, споряджені 60 набоями”, – йдеться у дописі.

Поліцейські встановлюють джерело їх походження.

За результатами проведених експертиз слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 7 років.

Поліція Прикарпаття активно працює над попередженням та розкриттям злочинів у сфері обігу зброї та боєприпасів.

Звертаємось до громадян, які зберігають або знають про факти зберігання незареєстрованої зброї, боєприпасів чи інших вибухонебезпечних предметів іншими особами, повідомити про це до поліції. Це можливо зробити зателефонувавши за номером 102.