ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Водій Citroen за минулу ніч в Івано-Франківську вчинив дві ДТП

Автор: Оксана Марушкевич
16/06/2025 18:20
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Повідомлення про ДТП на вулиці Левинського патрульні отримали сьогодні у ночі. За словами заявниці, водій автомобіля Citroen зіткнувся з її Toyota та поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Втім, далеко втекти не вдалося — водій не впорався з керуванням та вʼїхав у будівлю.

Під час спілкування з 51-річним водієм інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився.

В підсумку водій отримав адміністративні матеріали за ч.1. ст.130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст.122-4 КУпАП (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), та два протоколи за ст.124 (Вчинення ДТП без потерпілих) КУпАП.