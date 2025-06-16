Чоловіки з Солотвинської громади, які підпільно обробляли бурштин, обійшлися штрафами

Богородчанський районний суд 11 червня засудив двох чоловіків до штрафів у розмірі 51 000 гривень кожного за незаконний обіг бурштину, на підставі угод про визнання винуватості з прокуратурою.

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Як йдеться у вироках, чоловіки, уродженці села Пороги Солотвинської громади входили до організованої групи, пише Бліц-Інфо.

Їхня діяльність полягала у купівлі необробленого бурштину, який надходив, зокрема, з Рівненської, Житомирської та Волинської областей. Сировину доставляли до майстерні у Порогах, де її обробляли, перетворюючи на намиста, браслети та інші прикраси. Готові вироби та необроблений бурштин збували через сувенірні ринки та поштові відправлення. Незаконний бізнес тривав з липня 2024 року по лютий 2025 року

Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 71 кілограм необробленого та понад 53 кілограми обробленого бурштину без документів.

Суд врахував щире каяття обвинувачених та їхню допомогу слідству, однак наголосив на обтяжуючій обставині – вчиненні злочину у складі організованої групи.

Вироки можуть бути оскаржені протягом 30 днів.