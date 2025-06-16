У Франківську покажуть фільм про карпатський волонтерський рух. Де і як можна побачити?

«Карпатський волонтерський центр» закликає долучитися до другого, надзвичайно важливого збору в рамках акції «Від 0 до життя 2.0» на підтримку 93-ї бригади «Холодний Яр» та інших бойових підрозділів ЗСУ, інформує Правда.іф.

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Придбати для бойових медиків пів сотні квадроциклів та баггі – таку ціль поставили перед собою ініціатори збору. Цей транспорт дозволяє оперативно та більш ефективно евакуйовувати поранених та виконувати інші бойові завдання на лінії фронту.

«Евакуація без належної техніки – це дуже довго і часто з серйозними втратами. Поранених з поля бою виносять на руках, на носилках, на плечах… Це може тривати до 10-15 годин. Автомобіль не завжди заїде на позиції. А квадроцикл – техніка з високою прохідністю та можливістю маскування. Це врятує чимало життів», – наголошує керівник «Карпатського волонтерського центру», бізнесмен і співзасновник резорту SKOGUR Андрій Мартищук.

Минулого року в рамках акції «Від нуля до життя» вдалося зібрати понад 8 мільйонів гривень. Цього разу волонтери знову сподіваються на підтримку і небайдужість громадян.

Акція завершиться благодійним концертом – 6 липня на Полонині Перці. Для гостей виступлять такі виконавці як Kozak System, Шурдин, Прозорі, Forest Brothers, а також місцеві народні колективи. В рамках концерту відбудеться етнопоказ українського національного одягу, аукціон унікальних лотів, ярмарок, майстер-класи та багато іншого. Усі виручені кошти будуть перераховані на підтримку акції «Від 0 до життя 2.0».

А 26 липня відбудеться урочиста премʼєра документальної стрічки «Справжні» Дениса Воробйова та Дмитра Ципердюка. Фільм розповідає про карпатський волонтерський рух у перші дні повномасштабного вторгнення. Саме людська рішучість, єдність і здатність відчути чужий біль зробили можливими такі акції як «Від 0 до життя».

Карпатський волонтерський центр з перших днів повномасштабного вторгнення і досі працює на допомогу – як тим, хто вимушений був під обстрілами покидати власні домівки, так і тим, хто став на захист і тримає фронт. Він об’єднав доброчинні ініціативи небайдужих мешканців регіону та вимушено переселених громадян.

Долучитися до збору можна за посиланням:

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