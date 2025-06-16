Прикарпатські посадовці зібрали на спортивних змаганнях понад 1 млн грн на ЗСУ

На благодійно-спортивній патріотичній акції місцевого самоврядування зібрали понад 1 млн грн на потреби ЗСУ. До змагань долучились 3 районні ради, 10 міських, 5 селищних, 4 сільради та команда облради.

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Про це повідомили на сесії обласної ради 13 червня.

Однією з умов участі в заході був благодійний внесок.

Громади, які не змогли взяти участь, також підтримали акцію благодійним внеском – не з бюджету, а з власної кишені, – каже голова обласної ради Олександр Сич.

Внесок Івано-Франківської обласної ради становив 200 тисяч гривень.

Учасники змагалися у 6 видах спорту: футбол, волейбол, настільний теніс, бадмінтон, шахи й шашки. Перше місце здобула Івано-Франківська обласна рада, друге – Тлумацька міська рада, третє місце – Делятинська селищна рада.

На сесії також нагородили одного з кращих нападників Івано-Франківської команди – Назарія Кисилишина.

Спортивні змагання відбулися 24 травня до Дня Героїв. Загалом на акції зібрали 1 180 668 грн, їх віддали на потреби ЗСУ.

Спортивні змагання місцевого самоврядування відбулися на Прикарпатті вже вп’ятнадцяте.