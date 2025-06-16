Університет Короля Данила надаватиме стипендії вступникам із високими балами

Стипендії найкращим студентам вже з вересня виплачуватиме Університет Короля Данила.

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Попри приватну форму власності, виш пропонує гнучкі програми грантів для безкоштовного навчання молоді, а відтепер студенти, які отримали високі бали на Національному мультипредметному тесті, щомісяця отримуватимуть стипендію у розмірі 2000 грн.

Таке рішення прийняли, адже прагнуть, щоб найрозумніша і кмітлива молодь навчалася в Україні, а саме – в УКД. Разом з тим, упродовж декількох років у закладі діє система грантів.

Фонд отця Івана Луцького, заснований у пам’ять про засновника вишу, пропонує 100% знижку на навчання для вступників, які склали НМТ на понад 180 балів з кожного предмету, та 50% – зі 160-180 балами. Додатковою можливістю навчатися безкоштовно торік стали державні гранти на навчання в університетах, коли гроші «йдуть» за студентом обраного вишу, незалежно від форми власності.

Утім, досі чи не єдиним стримуючим фактором для молоді була відсутність у закладі стипендій. Вже з вересня ситуація зміниться. Отримати стипендії зможуть абітурієнти, котрі склали НМТ з кожного предмету на 160 балів і вище.