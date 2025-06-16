Стартував літній ґрантовий сезон громадського ресторану Urban Space 100

15 червня стартував новий ґрантовий сезон громадського ресторану Urban Space 100.

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Про це інформує кореспондентка Ратуші з посиланням на пресслужбу компанії.

Після весняної перерви, коли конкурс, на жаль, не відбувся, повертаємося з новими силами у пошуках нових ідей. Сумували за вашим натхненням, ініціативами та бажанням творити суспільні зміни тут і тепер. Тож із нетерпінням чекаємо на заявки.

Умови участі

Як і раніше, у нас немає обмежень за сумою та тематикою заявки. Головна незмінна умова: проєкт має локально стосуватись Івано-Франківська. Подати ідею на конкурс можуть громадські організації та ініціативні групи в партнерстві з неприбутковими організаціями.

Проєкти на підтримку військових можуть подавати лише організації з Івано-Франківська для бригад, які мають безпосередній стосунок до міста.

Нам важливо створити рівні для всіх умови конкурсу, тож приймаємо проєкти тільки через ґрантову заявку — не працюємо з листами-проханнями.

Переходьте на сайт Urban Space 100, щоби дізнатися більше про конкурс та завантажити ґрантову заявку: https://www.urbanspace.if.ua/uk/get_grant.

Заявки прийматимуть до 15 липня (включно), а переможців обіцяють оголосити 26 липня.