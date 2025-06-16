Прикарпатський борець Артур Костюк став чемпіоном Європи

Спортсмен з Прикарпаття Артур Костюк здобув золото на чемпіонаті Європи з боротьби U17.
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Про це інформує Правда з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.
Андрій Костюк виступив у ваговій категорії до 80 кг.
Хлопець є вихованцем Школи вищої спортивної майстерності та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Коломиї.
“Вітаємо Артура, його особистих тренерів – Ігоря Василишина, Миколу Угринчука та Григорія Шулепу, а також увесь тренерський штаб із неймовірним досягненням!” – йдеться в повідомленні.