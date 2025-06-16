Прикарпатський борець Артур Костюк став чемпіоном Європи

Спортсмен з Прикарпаття Артур Костюк здобув золото на чемпіонаті Європи з боротьби U17.

Про це інформує Правда з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Андрій Костюк виступив у ваговій категорії до 80 кг.

Хлопець є вихованцем Школи вищої спортивної майстерності та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Коломиї.