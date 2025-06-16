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Прикарпатський борець Артур Костюк став чемпіоном Європи
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатський борець Артур Костюк став чемпіоном Європи

Автор: Олег Мамчур
16/06/2025 21:32
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Спортсмен з Прикарпаття Артур Костюк здобув золото на чемпіонаті Європи з боротьби U17.

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Про це інформує Правда з посиланням на Спортивні новини Прикарпаття.

Андрій Костюк виступив у ваговій категорії до 80 кг.

Хлопець є вихованцем Школи вищої спортивної майстерності та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Коломиї.

“Вітаємо Артура, його особистих тренерів – Ігоря Василишина, Миколу Угринчука та Григорія Шулепу, а також увесь тренерський штаб із неймовірним досягненням!” – йдеться в повідомленні.