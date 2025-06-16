У Франківську інспектуватимуть всі будівельні паркани після випадку на Пасічній

В Івано-Франківську після випадку на Пасічній, де на перехожого впав паркан, перевірятимуть усі будівельні огорожі.

Про це пише “Галка” з посиланням на управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

Інцидент стався через сильний порив вітру, який зірвав секцію дерев’яної огорожі недобудови.

“Мова йде про огорожу недобуду горе-забудовника, який ошукав чимало інвесторів та зараз перебуває в розшуку”, – йдеться у дописі.

Комунальні служби кілька років тому вже демонтували аварійні елементи цієї огорожі, однак дерев’яна конструкція залишалася в неналежному стані. За словами фахівців, погодні умови та час лише погіршили її технічний стан, що й могло призвести до обвалу.

Після інциденту було доручено провести спільне обстеження всіх будівельних огорож у місті разом з Муніципальною інспекцією.

“Звертаємось до всіх забудовників – перевірте свої об’єкти будівництва. Безпека громадян має бути в пріоритеті”, – зазначають в управлінні.

Водночас в управлінні наголосили, що під час воєнного стану контролюючі функції державних органів обмежені, аби не ускладнювати роботу бізнесу. Втім, забудовники не повинні забувати про власну відповідальність за безпеку.