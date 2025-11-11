На війні загинув воїн Богдан Клюба

31 жовтня 2025 року загинув солдат, стрілець–снайпер десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону в/ч А2582 Богдан Клюба, уродженець села Залуква, 16.11.1996 року народження.

“Серце нашого Героя зупинилося під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Родинське Покровського району Донецької області. Воїн віддав своє життя, захищаючи рідну землю від російського агресора, проявивши мужність, відданість і героїзм”, – пише Олег Кантор.

Деталі щодо дати, часу зустрічі траурного кортежу та прощання з Богданом будуть повідомлені додатково.

