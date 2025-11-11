Помер майстер народних гуцульських музичних інструментів Михайло Тафійчук

11 листопада 2025 року у Верховинській громаді на Івано-Франківщині помер відомий майстер народних гуцульських музичних інструментів Михайло Тафійчук.

Цю інформацію Суспільному підтвердила онука Михайла Тафійчука Марія Чуплак.

Михайло Тафійчук народився 20 листопада 1939 року у селі Буковець. У шість років він змайстрував свою першу сопілку, а у 12 — скрипку.

Чоловік майстрував сопілки, дудки, цимбали, скрипки, трембіти, бубни та ліри. У Михайла Тафійчука люди замовляли інструменти не лише в Україні, а й з різних країн світу.

Для своїх інструментів майстер використовував деревину. Іноді Михайло витрачав кілька тижнів на те, щоб знайти потрібне дерево.

Одне з досягнень майстра — трембіта завдовжки понад 10 метрів. Крім того, вісім трембіт чоловік виготовив на замовлення співачки Руслани для виступу на Євробаченні у 2004 році.

Своє ремесло чоловік передав синам. Один із них виготовляє цимбали. Також із трьома синами чоловік створив “Сімейний ансамбль Тафійчуків”.