У Верховині створюють новий маршрут для сплаву

У Національному природному парку “Верховинський” реалізують проєкт “Шляхами дараб” — новий маршрут сплавів Черемошем.

Національний природний парк “Верховинський” спільно з координатором проєкту Владиславом Зеленчуком та учасником Василем Пітеляком реалізовує ініціативу «Шляхами дараб».

“Маршрути сплавів поєднують мальовничі карпатські краєвиди, мінеральні джерела та історичні локації — зокрема старовинні кляузи, гідротехнічні споруди, що колись слугували для сплаву лісу”, – зазначається у дописі.

У повноводний період верхів’я річок Білий та Чорний Черемош придатні для сплаву. На ключових точках маршруту парк встановить інформаційні знаки, що розповідатимуть про природну й культурну спадщину регіону.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Уже проведено перший тестовий сплав за участю працівників парку, під час якого відпрацьовано елементи безпеки, логістику маршруту, точки висадки та зупинок, а також перевірено технічну готовність спорядження.

Під час сплаву зняли проморолик, який популяризуватиме екотуризм і тлумачення спадщини лісосплаву у сучасному форматі.