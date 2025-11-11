У ДТП на трасі Франківськ-Тернопіль загинув прикарпатець

10 листопада на дорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль зіткнулися Fiat Fiorino, водій якого рухався у напрямку Тернополя, та Ford Transit.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

На момент аварії в мікроавтобусі перебувало п’ятеро людей. У іншому авто лише водій.

Бригада “швидкої” доправила до лікарні трьох потерпілих – обох кермувальників, а також пасажира з автомобіля Ford, якого не вдалося врятувати.

Загиблий – 22-річний житель Івано-Франківської області. У важкому стані знаходиться водій мікроавтобуса.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.