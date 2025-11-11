У «Прикарпаттяобленерго» обрали нового голову правління

Нових членів правління обрали під час загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» 5 листопада.
Про це повідомили на сторінці Прикарпаттяобленерго.
За підсумками голосування, які підвели 10 листопада 2025 року, членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» обрали:
- Костюка Василя Васильовича — Голова Правління;
- Євчука Валерія Миколайовича — заступник Голови Правління;
- Єфімова Сергія Олексійовича — фінансовий директор;
- Ільницького Дениса Євгеновича — заступник фінансового директора.
Відповідно до рішення загальних зборів Голова та член