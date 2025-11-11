ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У «Прикарпаттяобленерго» обрали нового голову правління

Автор: Олег Мамчур
Нових членів правління обрали під час загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» 5 листопада.

Про це повідомили на сторінці Прикарпаттяобленерго.

За підсумками голосування, які підвели 10 листопада 2025 року, членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» обрали:

  • Костюка Василя Васильовича — Голова Правління;
  • Євчука Валерія Миколайовича — заступник Голови Правління;
  • Єфімова Сергія Олексійовича — фінансовий директор;
  • Ільницького Дениса Євгеновича — заступник фінансового директора.

Відповідно до рішення загальних зборів Голова та член

Джерело(а) інформації

Прикарпаттяобленерго

