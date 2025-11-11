У «Прикарпаттяобленерго» обрали нового голову правління

Нових членів правління обрали під час загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» 5 листопада.

Про це повідомили на сторінці Прикарпаттяобленерго.

За підсумками голосування, які підвели 10 листопада 2025 року, членами Правління АТ «Прикарпаттяобленерго» обрали:

Костюка Василя Васильовича — Голова Правління;

— Голова Правління; Євчука Валерія Миколайовича — заступник Голови Правління;

— заступник Голови Правління; Єфімова Сергія Олексійовича — фінансовий директор;

— фінансовий директор; Ільницького Дениса Євгеновича — заступник фінансового директора.

Відповідно до рішення загальних зборів Голова та член