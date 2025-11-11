Загинув 27-річний прикордонник Юрій Пасєка з Войнилова

На війні з російськими окупантами загинув 27-річний військовослужбовець із Калущини — інспектор прикордонної служби Юрій Пасєка з Войнилова.

Як повідомляє Войнилівська селищна громада, старший солдат, інспектор прикордонної служби 3 категорії, номер обслуги групи протитанкових гранатометів протитанкового відділення прикордонної протитанкової застави прикордонної комендатури швидкого реагування однієї з військових частин загинув 29 жовтня 2025 року поблизу Костянтинівки на Донеччині.

27 квітня цього року Юрію виповнилося 27 років. Він віддав своє життя, боронячи Україну та її незалежність.

Інформацію про зустріч тіла та поховання Героя повідомлять додатково.