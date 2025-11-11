У Франківську відкрили фотовиставку на підтримку поранених бійців “Хартії”

10 листопада у центрі “Промприлад. Реновація” в Івано-Франківську відкрили фотовиставку “Шлях зцілення”. На ній представили вісім портретів та історій військових 13 бригади Нацгвардії “Хартія”, які проходять реабілітацію після поранень. Проєкт створив фотограф-портретист, воїн Роман Пашковський.

Про це розповіла керівниця простору “Хартія-Хаб” в Івано-Франківську Софія Піндус.

З її слів, Івано-Франківськ став другим містом після Полтави, де представили фотографії та історії поранених нацгвардійців.

"Надзвичайно важливо і цінно говорити про таких людей, адже шлях бійців після поранення не закінчується. Вони проходять реабілітацію і приносять велику користь суспільству в цивільному житті. Деякі з воїнів продовжують службу", — розповідає Софія Піндус.

Світлини бійців фотограф Роман Пашковський знімав у медзакладі. Фотопроєкт створили для підтримки патронатної служби “Хартії”, яка супроводжує поранених бійців.

Під час виставки можна зробити благодійний внесок, зісканувавши QR-код на інформаційних стендах, каже волонтерка патронатної служби “Хартії” із супроводу поранених Ольга Кметюк.

“Ми надаємо юридичний супровід, стежимо за веденням документації медичної, юридичної, з військової частини. Це потрібно, щоб хлопці повністю отримали все грошове забезпечення під час лікування та реабілітації. Також стежимо за процесами лікування і відновлення, шукаємо відповідні клініки. Переважно всі послуги та медикаменти покривають медичні гарантії НСЗУ. Проте є коштовні препарати для важкопоранених бійців, додаткові засоби пересування та реабілітації, які неможливо покрити коштом державних гарантій”, — каже Ольга Кметюк.

Під час виставки також відбулася панельна дискусія. На ній говорили зокрема про психологічну підтримку поранених бійців під час лікування та реабілітації.

Ветеранка ЗСУ, психологиня Тетяна Сухоборова каже: такі заходи потрібні, щоб підтримати тих, хто починає шлях реабілітації, і показати людям важливість правильної комунікації та підтримки поранених бійців.

“Військові постають перед викликом фізичного болю та емоційної регуляції, екзистенційної кризи, підтримки соціуму і сімейної системи, плюс — духовна складова. Все це відіграє велику роль у відновленні та реабілітації. Найчастіше ми чуємо в процесі роботи запитання: хто я є після поранення? Особливо, якщо є ампутації. Чи я потрібен зараз своїй сім’ї? Чи потрібен зараз суспільству, як був потрібен до цього поранення? Але досвід тих, хто цей етап проходить, показує, що переважна більшість досить непогано з цим справляється. Звичайно, при відповідній підтримці та допомозі”, — каже Тетяна Сухоборова.

Фотовиставка “Шлях зцілення” у центрі “Промприлад. Реновація” триватиме до 21 листопада. Наступним містом, де представлять світлини, стане Львів. Далі фотопроєкт презентуватимуть у Дніпрі, Києві та Харкові.