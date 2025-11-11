ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську відкрили фотовиставку на підтримку поранених бійців “Хартії”

Автор: Олег Мамчур
Чоловік читає інформаційний стенд на виставці
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

10 листопада у центрі “Промприлад. Реновація” в Івано-Франківську відкрили фотовиставку “Шлях зцілення”. На ній представили вісім портретів та історій військових 13 бригади Нацгвардії “Хартія”, які проходять реабілітацію після поранень. Проєкт створив фотограф-портретист, воїн Роман Пашковський.

Про це розповіла керівниця простору “Хартія-Хаб” в Івано-Франківську Софія Піндус.

З її слів, Івано-Франківськ став другим містом після Полтави, де представили фотографії та історії поранених нацгвардійців.

“Надзвичайно важливо і цінно говорити про таких людей, адже шлях бійців після поранення не закінчується. Вони проходять реабілітацію і приносять велику користь суспільству в цивільному житті. Деякі з воїнів продовжують службу”, — розповідає Софія Піндус.

Фотовиставка "Шлях зцілення", керівниця простору "Хартія-Хаб" Софія Піндус

Світлини бійців фотограф Роман Пашковський знімав у медзакладі. Фотопроєкт створили для підтримки патронатної служби “Хартії”, яка супроводжує поранених бійців.

Фотовиставка "Шлях зцілення", "Хартія", воїн на позивний Бджоляр

Під час виставки можна зробити благодійний внесок, зісканувавши QR-код на інформаційних стендах, каже волонтерка патронатної служби “Хартії” із супроводу поранених Ольга Кметюк.

“Ми надаємо юридичний супровід, стежимо за веденням документації медичної, юридичної, з військової частини. Це потрібно, щоб хлопці повністю отримали все грошове забезпечення під час лікування та реабілітації. Також стежимо за процесами лікування і відновлення, шукаємо відповідні клініки. Переважно всі послуги та медикаменти покривають медичні гарантії НСЗУ. Проте є коштовні препарати для важкопоранених бійців, додаткові засоби пересування та реабілітації, які неможливо покрити коштом державних гарантій”, — каже Ольга Кметюк.

Фотовиставка "Шлях зцілення", "Хартія", Івано-Франківськ

Під час виставки також відбулася панельна дискусія. На ній говорили зокрема про психологічну підтримку поранених бійців під час лікування та реабілітації.

Фотовиставка "Шлях зцілення", "Хартія", панельна дискусія

Ветеранка ЗСУ, психологиня Тетяна Сухоборова каже: такі заходи потрібні, щоб підтримати тих, хто починає шлях реабілітації, і показати людям важливість правильної комунікації та підтримки поранених бійців.

“Військові постають перед викликом фізичного болю та емоційної регуляції, екзистенційної кризи, підтримки соціуму і сімейної системи, плюс — духовна складова. Все це відіграє велику роль у відновленні та реабілітації. Найчастіше ми чуємо в процесі роботи запитання: хто я є після поранення? Особливо, якщо є ампутації. Чи я потрібен зараз своїй сім’ї? Чи потрібен зараз суспільству, як був потрібен до цього поранення? Але досвід тих, хто цей етап проходить, показує, що переважна більшість досить непогано з цим справляється. Звичайно, при відповідній підтримці та допомозі”, — каже Тетяна Сухоборова.

Світлина бійця Станіслава Бобкова, фотовиставка "Шлях зцілення", "Хартія", Франківськ

Фотовиставка “Шлях зцілення” у центрі “Промприлад. Реновація” триватиме до 21 листопада. Наступним містом, де представлять світлини, стане Львів. Далі фотопроєкт презентуватимуть у Дніпрі, Києві та Харкові.

Джерело(а) інформації

"Хартія-Хаб"

СХОЖІ НОВИНИ