Рейси карпатського напрямку є збитковими, – голова правління “Укрзалізниці”

Понад половину пасажирських рейсів в Україні працюють у мінус, зокрема ті що курсують через Івано-Франківську область. Без державного фінансування більшість із них довелося б скасувати.

Про це заявив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Перцовський під час спілкування із журналістами, пише Правда з посиланням на Громадське.

За його словами, із 98 пасажирських рейсів 56 є глибоко збитковими. До повномасштабного вторгнення ці втрати покривали за рахунок вантажних перевезень, однак нині цього ресурсу не вистачає.

Навіть популярний карпатський напрям є економічно невигідним.

“Тому що тут теплотяга, тут їдуть дизелі, тягнуть по гірській місцевості поїзди, де немає іншого вантажного потоку (там тільки Івано-Франківський цемент працює). І всю цю гірську інфраструктуру ми утримуємо заради цих пасажирських поїздів. По суті, влітку всі ці напрямки, які всі дуже люблять (Яремче, Ясіня, куди їдуть десятками тисяч туристичні групи), їх потрібно було б закривати, цю інфраструктуру вирізати”, — пояснив Перцовський.

У приміському сполученні покривається менше 10% видатків. За відсутності державного фінансування, за словами керівника УЗ, довелося б скасувати понад 500 рейсів.

Цьогоріч уряд виділив залізниці 13 млрд грн компенсацій на пасажирські перевезення, а на наступний рік заплановано 16 млрд. Це лише частина триетапного плану виходу з кризи, який також передбачає оптимізацію роботи та індексацію тарифів на вантажні перевезення.