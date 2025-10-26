ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні загинув захисник з Івано-Франківщини Андрій Бас

Автор: Оксана Марушкевич
Свічка пам’яті та військовий на заході сонця
Івано-Франківська громада втратила ще одного свого Героя. У бою за Україну загинув старший солдат Андрій Бас.

Про трагічну звістку повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Завтра, 27 жовтня, о 12 годині розпочнеться прощання біля дому померлого. Звідти траурна процесія вирушить до церкви у селі Черніїв. Поховають захисника на кладовищі цього ж села”, — зазначив очільник громади.

Андрій Бас віддав своє життя, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Він до останнього залишався вірним присязі, оберігаючи спокій та свободу України.

Івано-Франківська громада висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Вічна пам’ять Герою.
Його подвиг назавжди залишиться у серцях вдячних українців.

