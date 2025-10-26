ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Внаслідок нічної атаки рф на Київ троє загиблих, десятки поранених, серед них – семеро дітей 

Автор: Оксана Марушкевич
Пошкоджений будинок після пожежі вночі
Рятувальники наразі ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі Києва, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в 9-ти поверховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України

“Удруге за добу столиця під атакою ворога. 3 особи загинуло”, – уточнили у ДСНС. 

Що відомо про кількість жертв?

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, у Деснянському районі за попередньою інформацією загинули троє людей та 27 постраждали (з них 6 дітей).

“Уламки впали на 9-ти поверховий житловий будинок на рівні 2-го поверху. Сталося загоряння декількох квартир та розповсюдженням пожежі на балкони з 4 по 7 поверхи. Пожежу вже ліквідували. Тривають роботи з розбору конструкцій”, – інформує Кличко.

Також пошкоджені вікна та двері квартир у 9-ти поверховому житловому будинку за іншою адресою. Частково пошкоджений фасад та перекриття між 6 та 8 поверхами. Врятували 5 осіб. Триває розбір конструкцій.

За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Також надійшли повідомлення про влучання БпЛА багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили.

Наслідки атаки

За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога. 

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 рятувальників та понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки.

Пожежник гасить вогонь у багатоповерхівці Києва
Пожежники гасять пожежу в житловому будинку Києва
Пожежа у багатоповерхівці вночі, густий дим
Пожежник гасить пожежу в житловому будинку
Рятувальники допомагають постраждалому в кареті швидкої

