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На війні загинув захисник з Івано-Франківщини Варцабюк Дмитро

Автор: Оксана Марушкевич
05/04/2025 20:22
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Космацька громада знову схиляє свої голови у глибокій скорботі. На війні загинув військовослужбовець Варцабюк Дмитро, 1984 р.н.

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Пише Правда.іф з посиланням на Космацьку Громаду.

“Наші щирі співчуття рідним і близьким Дмитра, в якого залишилось троє синів, дружина, мама та родина. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови у скорботі і пошані.

Вічна пам’ять полеглим Героям України! Ми не маємо права забути їхні імена”, – йдеться у дописі

Інформацію щодо зустрічі скорботного кортежу з тілом полеглого воїна повідомлять додатково.