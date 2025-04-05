На війні загинув захисник з Івано-Франківщини Варцабюк Дмитро

Космацька громада знову схиляє свої голови у глибокій скорботі. На війні загинув військовослужбовець Варцабюк Дмитро, 1984 р.н.

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Пише Правда.іф з посиланням на Космацьку Громаду.

“Наші щирі співчуття рідним і близьким Дмитра, в якого залишилось троє синів, дружина, мама та родина. Сумуємо разом з вами, низько схиляємо голови у скорботі і пошані.

Вічна пам’ять полеглим Героям України! Ми не маємо права забути їхні імена”, – йдеться у дописі