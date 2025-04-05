Ще 45 українців повернули з тимчасово окупованої території

Завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана України, держорганів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів вдалося забезпечити безпечне повернення 45 громадян України з ТОТ, а також з територій РФ та РБ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Дмитра Лубінця

Для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій.

Серед евакуйованих — особи, які потребували особливих умов для безпечного переміщення:

маломобільні та тяжкохворі громадяни. Вони не мали фізичної можливості самостійно залишити ТОТ. 10 осіб потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання;

для 23-х осіб була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.

Переважна більшість повернутих — особи похилого віку.

Найстаршій громадянці — 93 роки. Окрім цього, ми повернули українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон.

“Зауважу, що частина українців, які вже на підконтрольній території України, зазнавали переслідувань з боку окупаційних адміністрацій. Зокрема, родина, батька якої викрали окупанти й піддавали катуванню, внаслідок чого він загинув.

Саме тому виїзд із ТОТ — це порятунок від системного тиску, загрози для життя та здоров’я цивільних. Акцентую, що Офіс Омбудсмана у взаємодії з держорганами, гуманітарними структурами й міжнародними партнерами забезпечує координацію евакуаційних заходів, правовий супровід і допомогу громадянам, які опинилися в умовах окупації”, – йдеться у дописі..

Приклад такої взаємодії — реалізація спільного проєкту з Міжнародним благодійним фондом «Карітас України», у межах якого з початку лютого по квітень 2025 року допомогу отримали 148 осіб. Це діти, дорослі та особи похилого віку. Їм було надано фінансову підтримку, забезпечено проїзд, юридичне консультування та психологічну допомогу.

Водночас, якщо Ви або Ваші рідні потребують допомоги у виїзді з ТОТ, не зволікайте — звертайтеся до Офісу Омбудсмана:

–за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

-на електронну пошту: [email protected];

-на гарячу лінію: 0800-50-17-20; 044-299-74-08.