Військові ветерани на милицях зіграли футбол у Франківську ФОТОРЕПОРТАЖ

Українська асоціація футболу започаткувала проєкт «Ліга Дужих», метою якого є залучення до найпопулярнішої гри у світі людей з ампутованими кінцівками та порушеннями їх функцій. пише Правда ІФ

З метою популяризації даного різновиду футболу та повноцінної реабілітації категорії осіб, які можуть грати в ампфутбол (в тому числі, військовослужбовці з ампутованими кінцівками), Франківська громада запросила команду з ампфутболу «Покрова» з міста Львів для участі в показовому навчально-тренувальному занятті, яке відбулося на стадіоні «Гірка» (вул. Дучимінської, 12).

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П’ять мешканців Прикарпаття , які є ветеранами війни, входять до складу ФК «Покрова».

Футбол на милицях у Франківську

Довідка:

“Покрова Амп” – перша ампфутбольна команда в Україні, гравцями якої стали військові та ветерани російсько-української війни з ампутованими кінцівками. Зараз 80% ампфутболістів команди – це ветерани і військові.

У серпні 2023-го клуб у Львові створили отці Салезіяни св. Івана Боско Української греко-католицької церкви.

“Покрова Амп” грає свій другий сезон у польській Екстра-класі – одній з найсильніших ампфутбольних ліг у Європі.

У січні цього року “Покрова Амп” стала переможницею зимового Кубку Ліги Дужих з ампфутболу.

Зараз клуб є базовою командою національної збірної України з ампфутболу.

Фоторепортаж Богдана Савлюка