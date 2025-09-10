ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 14:37
У Шаргороді на Вінниччині вранці 10 серпня мертвими знайшли двох підлітків. Правоохоронці затримали чоловіка, який може бути причетним до вбивства.

Про це Суспільному повідомила речниця ГУ Нацполіції в області Заріна Маєвська.

Вранці 10 вересня до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у Шаргороді Жмеринського району він виявив два тіла з ножовими пораненнями.

Правоохоронці встановили, що загиблі — учні 10 та 11 класу Шаргородської громади.

На Вінниччині знайшли мертвими двох учнів, поліція затримала чоловіка, який може бути причетним до вбивства

Загиблі — учні 10 та 11 класу Шаргородської громади. Суспільне Вінниця

Чоловіка, який може бути причетний до смерті підлітків, затримали. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини смерті дітей. Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 ККУ (Умисне вбивство).

З власних джерел у громаді Суспільному відомо, що до вбивства учнів може бути причетний колишній вчитель, з яким у підлітків був конфлікт.

