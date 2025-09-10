На війні загинув прикарпатський кулеметник Василь Лиско

02 червня 2024 року, під час виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області загинув кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини А1619 старший солдат Лиско Василь Іванович, 20.07.1990 р.н., мешканець села Росохач.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду територіальну громаду

Захисник вважався зниклим безвісти. Тіло ідентифіковане за результатами судово-медичної експертизи. Невдовзі Герой повернеться до рідного дому.

“У ці скорботні дні Городенківська громада висловлює щирі співчуття родині Героя. Сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину тяжкої втрати. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме його там, де спочивають праведні”, – йдеться в дописі.