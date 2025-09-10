З’явився список кандидатів на посаду ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника

З’явився список кандидатів, документи яких надійшли на розгляд Наглядової ради для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника (КНУВС).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Дмитра Романюка.

Великочий Володимир Степанович — доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму КНУВС.

Запухляк Руслан Ігорович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи КНУВС.

Лапковський Едуард Йосипович — кандидат медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи КНУВС.

Якубів Валентина Михайлівна — доктор економічних наук, професор, перша проректорка КНУВС

На даний момент здійснюється розгляд поданих документів відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2024 р. № 1029 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти», а також згідно з Положенням “Про порядок і процедуру обрання ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника”, яке затверджене Наглядовою радою.