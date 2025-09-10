ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Уряд виділить понад 7 млн грн на будівництво каналізації у Калуші
Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 15:17
10 вересня Кабінет Міністрів України планує ухвалити постанову про виділення коштів на реалізацію інфраструктурного проєкту з будівництва централізованої каналізації в Калуській громаді.

Про це йшлося під час онлайн-наради 9 вересня у Міністерстві розвитку громад та територій України, пише Правда з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Йдеться про будівництво сучасної мережі централізованої каналізації, зокрема прокладення колектора та облаштування господарсько-побутових стоків у Калуші на вулицях Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка, Євшана.

Загальна вартість робіт становить 9,6 млн грн, із яких 2,2 млн грн (23%) буде профінансовано з місцевого бюджету.

Проєкт був обраний Міністерством розвитку громад та територій у межах Програми відновлення України ІІІ та отримав схвалення Європейського банку реконструкції та розвитку.

“Модернізація інженерних мереж у місті планувалась давно. Тому вже була готова проєктно-кошторисна документація спорудження конкретної гілки. Це зіграло чи не вирішальну роль, оскільки така умова була однією з обов’язкових для участі у Програмі”, – повідомив Найда.

Ще в червні Калуш відвідали експерти ПРООН, які надали позитивну оцінку готовності громади до реалізації цієї ідеї. Після ухвалення постанови Кабміну питання співфінансування будівництва каналізації винесуть на розгляд сесії Калуської міської ради.

