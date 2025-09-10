Психологиня франківського «Дому Воїна» Софія Костик стала на захист України

Психологиня комунального закладу «Дім Воїна» Софія Костик стала на захист України у лавах Національної гвардії.

Про це йдеться на Facebook сторінці закладу.

Вона була для наших захисників і їхніх родин надійною опорою, людиною, яка завжди знаходила правильні слова підтримки й допомагала пройти найважчі моменти. Тепер же сама одягнула форму, аби бути поруч з воїнами не лише словом, а й ділом, – йдеться у дописі.

”Дім воїна” знаходиться за адресою вулиця Січових Стрільців, 8. У закладі організовують дозвілля для сімей військових, забезпечують психологічну підтримку та проводять юридичні консультації.