Франківському храму подарували тактильну ікону для людей з порушенням зору

У понеділок, 8 вересня Карпатський національний університет ім. Василя Стефаника подарував храму Різдва Пресвятої Богородиці тактильну ікону для людей із порушенням зору.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це йдеться на сайті університету, пише Репортер.

Цю ікону створили в межах університетського проєкту «Невидима спадщина».

Дарунок є не лише мистецьким витвором, а й глибоким знаком поваги до людської гідності та інклюзивності, яку університет послідовно підтримує у своїх освітніх та культурних ініціативах, – йдеться на сайті

Над роботою працювали студенти, митці та викладачі університету.

Вручення ікони відбулося за участю в.о. ректора Ігоря Цепенди, авторки проєкту зі створення тифлографічних ікон, професорки кафедри дизайну і теорії мистецтва Надії Бабій, завідувача кафедри дизайну і теорії мистецтва Олега Чуйка, заслуженого діяча мистецтв України Богдана Губаля та проректорів університету.