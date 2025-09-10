ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківському храму подарували тактильну ікону для людей з порушенням зору
Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 16:12
У понеділок, 8 вересня Карпатський національний університет ім. Василя Стефаника подарував храму Різдва Пресвятої Богородиці тактильну ікону для людей із порушенням зору.

Про це йдеться на сайті університету, пише Репортер.

Цю ікону створили в межах університетського проєкту «Невидима спадщина».

Дарунок є не лише мистецьким витвором, а й глибоким знаком поваги до людської гідності та інклюзивності, яку університет послідовно підтримує у своїх освітніх та культурних ініціативах, – йдеться на сайті

Над роботою працювали студенти, митці та викладачі університету.

Вручення ікони відбулося за участю в.о. ректора Ігоря Цепенди, авторки проєкту зі створення тифлографічних ікон, професорки кафедри дизайну і теорії мистецтва Надії Бабій, завідувача кафедри дизайну і теорії мистецтва Олега Чуйка, заслуженого діяча мистецтв України Богдана Губаля та проректорів університету.

