На трасі “Львів-Івано-Франківськ” перекинувся мікроавтобус. ФОТО

9 вересня на дорозі “Львів-Івано-Франківськ-Рогатин” біля села Відники водій мікроавтобуса Peugeot Expert не впорався з керуванням і перекинувся. Пасажирку госпіталізували з травмами.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

ДТП сталася 9 вересня близько 15:15 на автодорозі “Львів-Івано-Франківськ-Рогатин” неподалік села Відники Львівського району, пише Правда.

За попередньою інформацією, 34-річний житель Львівського району, керуючи автомобілем Peugeot Expert, не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя. Після цього мікроавтобус перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждала 31-річна пасажирка мікроавтобуса, також мешканка Львівського району. Жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Максимальне покарання за цією статтею передбачає обмеження волі строком до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.