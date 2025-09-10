Франківщина увійшла до лідерів за кількістю пільгових кредитів програми “єОселя”

Прикарпаття посідає четверте місце серед регіонів України за кількістю виданих пільгових кредитів у межах програми “єОселя” за минулий тиждень, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

За минулий тиждень в Україні надано 150 кредитів на загальну суму 292 мільйони гривень. Найбільшу кількість кредитів отримали у Київській області — 42 кредити, пише Правда.

Місто Київ посідає друге місце з 41 виданим кредитом. Львівська область зайняла третю позицію з 13 кредитами.

“Найбільше – у Київській області (42), місті Києві (41), Львівській (13) та Івано-Франківській областях (12)”, — повідомила Світлана Онищук у Facebook.

Розподіл кредитів під 3 відсотки

Кредити під 3 відсотки отримали представники пріоритетних категорій громадян. Найбільшу групу склали військовослужбовці та представники сектору безпеки — 64 особи.

Медичні працівники отримали 9 пільгових кредитів під знижену відсоткову ставку. Педагоги скористалися 5 кредитами за пільговими умовами.

Науковці отримали 6 кредитів під 3 відсотки річних. Ця категория має право на найбільш пільгові умови кредитування.

Видача кредитів під 7 відсотків

Кредити під 7 відсотків отримали інші категорії громадян, які мають право на пільгове кредитування. Найбільшу групу склали українці без власного житла — 46 осіб.

Внутрішньо переміщені особи скористалися 13 кредитами під знижену ставку. Ветерани отримали 7 пільгових кредитів за програмою “єОселя”.

“Кредити під 7% отримали 46 українців без власного житла, 13 внутрішньо переміщених людей та 7 ветеранів”, — йдеться у повідомленні голови ОДА.

Загальна статистика програми за 2025 рік

З початку поточного року українці отримали 4,7 тисячі пільгових іпотек. Загальна сума виданих кредитів склала 8,7 мільярда гривень.

Програма демонструє стабільну динаміку видачі кредитів протягом року. Попит на пільгове кредитування залишається високим серед різних категорій громадян.

Статистика свідчить про ефективність програми підтримки житлового кредитування. Різні категорії громадян активно користуються можливістю отримати пільговий кредит.

Результати програми від початку роботи

Програма “єОселя” працює з жовтня 2022 року. За весь період роботи видано понад 19,5 тисячі кредитів.

Загальна сума виданих кредитів від початку програми склала 32,8 мільярда гривень. Програма охопила десятки тисяч українських родин по всій країні.

“Від старту програми у жовтні 2022 року вже видано понад 19,5 тисячі кредитів на суму 32,8 млрд грн”, — зазначила Світлана Онищук.

Політичне значення програми “єОселя”

Програма “єОселя” є частиною політики “Зроблено в Україні”. Ініціатором цієї політики виступив Президент України Володимир Зеленський.

Програма спрямована на підтримку українських родин у вирішенні житлового питання. Одночасно вона сприяє розвитку внутрішнього ринку нерухомості та будівництва.