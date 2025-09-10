ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківка Ганна Гакало відзначила 100-літній ювілей
Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 17:52
9 вересня жителька Івано-Франківської громади Ганна Гакало відзначила 100-літній ювілей.

Про це пише Правда з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

“Рідні, друзі і сусіди прийшли, щоб поздоровити ювілярку. І ми вітаємо Ганну Федорівну від всієї нашої громади! Здоровʼя і сили вам бажаємо, любові і підтримки від рідних, а найголовніше – дочекатися української перемоги і жити в мирі і здоровʼї! Вітаємо”, – каже Марцінків.

