У Косові представили нових керівників прокуратури та рятувальної служби
Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 18:29
9 вересня 2025 року у Косові відбулося представлення нових керівників прокуратури та районного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Подію провів голова Косівської районної військової адміністрації Василь Жмендак.

Косівську окружну прокуратуру очолив Ігор Гриновецький. Він офіційно приступив до виконання своїх обов’язків і був представлений керівникам підприємств та установ району.

Новий керівник відповідатиме за організацію діяльності прокуратури району, забезпечення дотримання законності, протидію корупційним проявам і нагляд за досудовим розслідуванням.

Тимчасово виконуючим обов’язки начальника Косівського районного відділу цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області призначено Руслана Васильківа.

Він координуватиме роботу підрозділів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки населення і територій, а також взаємодію з органами місцевої влади.

Василь Жмендак під час представлення відзначив важливість роботи цих структур.

“Висловлюю впевненість, що під керівництвом нових очільників прокуратура та служба з питань надзвичайних ситуацій у районі і надалі забезпечуватимуть ефективне виконання завдань”, — сказав Жмендак.

За його словами, пріоритетними напрямами є протидія злочинності та корупції, реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, а також своєчасна ліквідація надзвичайних ситуацій.

Новопризначені керівники мають забезпечити стабільну роботу відомств у складних умовах воєнного часу. Їхня діяльність буде спрямована на захист населення, підвищення рівня безпеки громади та контроль за дотриманням законності.

