ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Коломиї поховають ветерана Віталія Марціновського
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї поховають ветерана Віталія Марціновського

Автор: Олег Мамчур
10/09/2025 19:01
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Коломиї 11 серпня 2025 року поховають ветерана російсько-української війни Віталія Марціновського.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили на Facebook-сторінці військового оркестру “Едельвейс”, пише Правда.

Як ідеться у дописі, у 2024 році Віталій Марціновський отримав поранення, після цього він демобілізувався. Ветеран допомагав війську, брав участь в конвоях благодійної організації “Jeeps for Peace”, доставляючи автомобілі в Україну та на передову.

Ветеран помер 9 вересня 2025 року. У нього залишилися дружина та діти.

10 вересня у соборі Святого апостола і євангеліста Івана Богослова ПЦУ почнеться прощання з Віталієм Марціновським.

11 вересня о 12:00 відбудеться чин похорону. Ветерана поховають на міському кладовищі в Коломиї.

СХОЖІ НОВИНИ