У Коломиї поховають ветерана Віталія Марціновського

У Коломиї 11 серпня 2025 року поховають ветерана російсько-української війни Віталія Марціновського.

Про це повідомили на Facebook-сторінці військового оркестру “Едельвейс”, пише Правда.

Як ідеться у дописі, у 2024 році Віталій Марціновський отримав поранення, після цього він демобілізувався. Ветеран допомагав війську, брав участь в конвоях благодійної організації “Jeeps for Peace”, доставляючи автомобілі в Україну та на передову.

Ветеран помер 9 вересня 2025 року. У нього залишилися дружина та діти.

10 вересня у соборі Святого апостола і євангеліста Івана Богослова ПЦУ почнеться прощання з Віталієм Марціновським.

11 вересня о 12:00 відбудеться чин похорону. Ветерана поховають на міському кладовищі в Коломиї.