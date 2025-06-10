На вулиці Миколайчука патрульні зупинили 42-річного водія за порушення ПДР

Ще одного водія, обмеженого права керування, з ознаками спʼяніння виявили франківські патрульні.
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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області
Учора, здійснюючи патрулювання на вулиці Миколайчука, поліцейські за порушення ПДР зупинили автомобіль ВАЗ.
“Спілкуючись з 42-річним керманичем, інспектори помітили у нього ознаки сп’яніння. Водій пройшов освідування у медичному закладі, де лікар підтвердив стан спʼяніння.
Окрім того, під час перевірки документів патрульні встановили, що кермувальник тимчасово обмежений права керування”, – йдеться у дописі.
Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння ), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у такому праві) та за ст. 122 (Порушення правил проїзду перехресть) КУпАП.
Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе.