З Івано-Франківська діти Героїв вирушили на відпочинок в Тракай

Група юних мандрівників попрямувала з Івано-Франківська до сонячної Литви. Десять дітей віком від 10 до 16 років, з сімей загиблих Героїв і тих, хто нині захищає Україну поїхали до міста-побратима Тракай.

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Там на них чекає не просто відпочинок, а насичена програма, що триватиме з 9 по 18 червня. Ця поїздка подарує незабутні враження, нові знайомства та, найголовніше, відчуття турботи та підтримки.

Про особливості цьогорічної подорожі та її значення розповіла консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.

“Ця поїздка цього року вперше серед міжнародних поїздок. Поїздка в місто Тракай – місто-побратим Івано-Франківська. Також нас приймає гімназія містечка Рудіжкес, яка допомагає організувати програму для діток. Для них готуються зустрічі з учнями цієї гімназії. Вони зможуть поспілкуватись з дітками із Литви і, звісно, відпочити, побувати на різних майстер-класах, познайомитися з новими людьми і сподіваємось, що набратися більше позитивних емоцій”, – розповідає Ірина Антоняк.

Такі поїздки для дітей Івано-Франківська вже стали доброю традицією і проводяться не вперше, щоразу даруючи юним мандрівникам незабутні спогади.

З нетерпінням очікує на поїздку Єлизавета Рєзнік, яка вже має досвід закордонних таборів. Дівчинка сподівається, що ця подорож також принесе багато яскравих вражень та нових знань.

“Взагалі я їздила вже декілька разів за кордон, але я надіюсь, що мені тут також сподобається, тому що зазвичай всі табори були дуже красиві. Дуже цікаво було. Багато екскурсій було, я дізнавалась більше про країни”, – розповідає Ліза.

Також своїми очікуваннями від майбутньої подорожі поділився Макар Рєзнік, сподіваючись на активний відпочинок та нових друзів.

“Я думаю, що будемо дуже в захопленні. Думаю, що буде багато туризму, будемо в походи ходити. Думаю нових друзів знайду цікавих. Буде дуже весело. Був раніше у Єлгаві, в Латвії, в Польщі і в “Едельвейсі”. Дуже було прикольно, багато друзів інших знайшов, але вони були переселенцями і номера не взяв, і вже пропали. Там було дуже весело, було походів багато, в Едельвейсі на гору Хом’як їздили і ходили на неї. Дуже гарно було”, – пригадує Макар.

Про активний відпочинок та можливість знайти нових друзів мріє Орислава Віхтюк. Вона сподівається, що литовський табір буде таким же захоплюючим, як і її попередні подорожі.

“Я думаю, що там буде дуже весело. Ми будем ходити в гори, плавати. Я була ще закордоном в Польщі – ми ходили в гори, плавали, ходили в аквапарк. Так само я думаю тут буде дуже цікаво, думаю, що я знайду там собі нових друзів і буде дуже класно”, – ділиться очікуваннями Орислава.

Ірина Мокляк розповідає, її донька Поліна їде в табір вже вдруге. Минулого року Поліна відвідувала Ньїредьгазу в Угорщині. Зізнається, та поїздка надзвичайно позитивно вплинула на її емоційний стан, адже дівчинка змогла знайти спільну мову з іншими дітьми та відчути себе більш спокійною. Жінка подякувала місту та міському голові за таку можливість.

“Минулого року ми їздили в Ньїредьгазу в Угорщину, дуже сподобалось їй, дуже вона чекала цього року. Коли виклали інформацію, одразу побачила: «Мама, бігом біжи записуйся». Хотіла вона в Литву поїхати дуже. Так у нас і вийшло – записались ми. Дуже приїхала задоволена і це на неї так повпливало в емоційному плані: вона стала більш спокійніша, тому що ми переселенці самі. Ми приїхали в 2022 році, тато наш зараз служить, тут ми знаходимося самі, тому якби важкувато їй. А так, спілкуючись з дітками, знайшла спільну мову і познайомилась минулого року з багатьма дітками, спілкується з ними. Сподіваюсь, що цього року теж знайде якихось нових знайомих. Дуже дякуємо за таку можливість. Повністю безкоштовно, зовсім ні за що ми не платили. Дуже дякуємо місту, дякуємо голові міста за таку можливість”, – каже мама Поліни Ірина Мокляк.

Підсумовуючи важливість таких ініціатив, міський голова Руслан Марцінків наголосив на продовженні співпраці з містами-побратимами. Адже, таке літнє оздоровлення має велике значення для дітей з родин загиблих та учасників бойових дій.

“Ми продовжуємо співпрацювати з нашими містами-побратимами. Протягом літа дітки з родин загиблих і учасників бойових дій зможуть відвідати різні міста наших партнерів. Зокрема, перша поїздка – це Литва, місто Тракай, який є побратимом нашим, і який приймає в черговий раз дітей. А загалом декілька країн погодились прийняти наших дітей. Це від Шибеника Хорватія до вже згаданого Тракая Литва, Єлгави Латвії та інші. Дякуємо всім побратимам, партнерам, містам, які з розумінням ставляться до того, що літнє оздоровлення учасників бойових дій і родин загиблих є дуже важливе”, – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Ця поїздка до Литви є чудовим прикладом міжнародної співпраці та підтримки, що дає дітям можливість не лише відпочити та розширити світогляд, а й отримати цінні емоції та відчуття турботи в цей непростий час.