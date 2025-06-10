Вважався зниклим безвісти: на Городенківщину повернувся звільнений з полону захисник Ленчовський Віталій. ВІДЕО

Сьогодні в рідне село Раковець на Івано-Франківщину повернувся з ворожого полону Ленчовський Віталій. Воїн провів там довгих 2 роки і 6 місяців.
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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду
Ленчовський Віталій Васильович, 09.03.1987 р.н., житель села Раковець, з 16 листопада 2022 року вважався зниклим безвісти.
“Сьогодні він ступив на рідну землю — вільну, вистраждану, нескорену.
Це повернення — доказ сили духу, віри та незламності українського воїна.
Ми щиро дякуємо Віталію за мужність, витримку та любов до України.
Вітаємо тебе вдома, Герою! Твоє повернення — це надія для кожної родини, яка чекає”, – йдеться у дописі.