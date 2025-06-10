Вважався зниклим безвісти: на Городенківщину повернувся звільнений з полону захисник Ленчовський Віталій. ВІДЕО

Сьогодні в рідне село Раковець на Івано-Франківщину повернувся з ворожого полону Ленчовський Віталій. Воїн провів там довгих 2 роки і 6 місяців.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду

Ленчовський Віталій Васильович, 09.03.1987 р.н., житель села Раковець, з 16 листопада 2022 року вважався зниклим безвісти.